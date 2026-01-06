Spartak poklekao u finišu, putuje za Grčku sa imperativom pobede

Košarkaši grčke Kardice pobedili su u Subotici ekipu Spartaka rezultatom 89:82 (20:21, 15:14, 29:27, 25:20) u prvoj utakmici plej-ina za plasman u top 16 fazu Fibine Lige šampiona.

Da bi se domogao mesta među 16 najboljih timova Fibine Lige šampiona Spartak će morati dva puta da pobedi Kardicu, pošto grčki tim nakon prvog meča u seriji vodi sa 1:0 i imaće za dva dana pred svojim navijačima prvu "meč loptu". Subotičani su poklekli u finišu utakmice u Dudovoj šumi iako su ubedljivim vođstvom od 18:4 već nakon prvih par minuta nagovestili da nisu autsajderi. Ipak, gosti su brzo nadoknadili nezanemarljiv zaostatak, a sve do početka poslednjeg