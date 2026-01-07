Obradović otkrio šta je nedostajalo za preokret Zvezde tokom treće četvrtine

Danas pre 12 minuta  |  V. R.
Obradović otkrio šta je nedostajalo za preokret Zvezde tokom treće četvrtine
Košarkaši Crvene zvezde izgubili su od ekipe Valensije u meču 20. kola Evrolige rezultatom 106:89 (20:34, 17:20, 27:23, 23:29) Crveno-beli nisu uspeli da iskoriste nalet iz treće četvrtine i na kraju je Valensija ubedljivo slavila, a nakon utakmice medijima se obratio glavni trener Crvene zvezde Saša Obradović. – Dominirali su i česttitam im na pobedi. Počeli smo agresivno u drugom poluvremenu, ali nije bilo dovoljno- rekao je u uvodnoj reči 56-godišnji trener, pa
