Kada vaša igra, on je najbolji u ligi: Hvalospevi na račun Srbina!

Hot sport pre 5 sati
Kada vaša igra, on je najbolji u ligi: Hvalospevi na račun Srbina!

Zaista je klasa od igrača! Košarkaši Hapoel Tel Aviva upisali su ubedljivu pobedu u 20. kolu Evrolige, pošto su pred domaćom publikom savladali Dubai rezultatom 85:60, iako su na poluvremenu bili u zaostatku.

Izabranici Dimitris Itudisa odigrali su dve potpuno različite polovine. Nakon prvih 20 minuta gosti su vodili 41:36 i delovalo je da kontrolišu tok meča, ali je u nastavku usledila potpuna dominacija izraelskog tima. Hapoel je drugo poluvreme dobio sa ravno 30 razlike, a upadljivo je da su gosti iz UAE ubacili svega 19 poena u ovom delu meča. Najefikasniji u pobedničkom sastavu bio je Antonio Blejkni sa 25 poena i sedam skokova, dok je povratnik nakon povrede
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Zbog ovoga su Delije besne na sudije Evrolige: Žestoko oštetili Zvezdu, Valensija posle ovoga otišla na 14:0

Zbog ovoga su Delije besne na sudije Evrolige: Žestoko oštetili Zvezdu, Valensija posle ovoga otišla na 14:0

Telegraf pre 2 sata
Janaj prozvao Martineza: "Sediš na mom mestu", trener Valensije odmah odgovorio

Janaj prozvao Martineza: "Sediš na mom mestu", trener Valensije odmah odgovorio

Sportske.net pre 4 sati
Trener Partizana: Dali su nam 54 poena za poluvreme

Trener Partizana: Dali su nam 54 poena za poluvreme

Vesti online pre 5 sati
Obradović: Nije prvi put...

Obradović: Nije prvi put...

Sputnik pre 5 sati
Bez pardona! Čuveni košarkaški stručnjak osuo paljbu po košarkašima Zvezde

Bez pardona! Čuveni košarkaški stručnjak osuo paljbu po košarkašima Zvezde

Večernje novosti pre 5 sati
Kriminalni procenti šuta Zvezdinog skupocenog pojačanja! Saigrači i dalje veruju u njega: Gledamo ga na treninzima - on je…

Kriminalni procenti šuta Zvezdinog skupocenog pojačanja! Saigrači i dalje veruju u njega: Gledamo ga na treninzima - on je ubica!

Kurir pre 6 sati
"Sediš na mom mestu": Neočekivani "sukob" nakon meča Zvezda - Valensija

"Sediš na mom mestu": Neočekivani "sukob" nakon meča Zvezda - Valensija

Večernje novosti pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaDubaiEvroliga

Sport, najnovije vesti »

Preminuo Miljko Čolović, trener i osnivač Streličarskog kluba „Niš“

Preminuo Miljko Čolović, trener i osnivač Streličarskog kluba „Niš“

Južne vesti pre 27 minuta
IN MEMORIAM: Preminuo Miljko Čolović, osnivač i dugogodišnji trener Streličarskog kluba „Niš“

IN MEMORIAM: Preminuo Miljko Čolović, osnivač i dugogodišnji trener Streličarskog kluba „Niš“

Niške vesti pre 12 minuta
Potpuni šok u Strazburu: Ime koje je malo ko očekivao na klupi!

Potpuni šok u Strazburu: Ime koje je malo ko očekivao na klupi!

Hot sport pre 22 minuta
Radnički okončao evropsku sezonu u Istanbulu

Radnički okončao evropsku sezonu u Istanbulu

Glas Šumadije pre 17 minuta
In memoriam: Preminuo Miljko Čolović, utemeljivač streličarstva u Nišu

In memoriam: Preminuo Miljko Čolović, utemeljivač streličarstva u Nišu

Naissus info pre 21 minuta