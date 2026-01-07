Kada vaša igra, on je najbolji u ligi: Hvalospevi na račun Srbina!

Zaista je klasa od igrača! Košarkaši Hapoel Tel Aviva upisali su ubedljivu pobedu u 20. kolu Evrolige, pošto su pred domaćom publikom savladali Dubai rezultatom 85:60, iako su na poluvremenu bili u zaostatku.

Izabranici Dimitris Itudisa odigrali su dve potpuno različite polovine. Nakon prvih 20 minuta gosti su vodili 41:36 i delovalo je da kontrolišu tok meča, ali je u nastavku usledila potpuna dominacija izraelskog tima. Hapoel je drugo poluvreme dobio sa ravno 30 razlike, a upadljivo je da su gosti iz UAE ubacili svega 19 poena u ovom delu meča. Najefikasniji u pobedničkom sastavu bio je Antonio Blejkni sa 25 poena i sedam skokova, dok je povratnik nakon povrede