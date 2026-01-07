Kriminalni procenti šuta Zvezdinog skupocenog pojačanja! Saigrači i dalje veruju u njega: Gledamo ga na treninzima - on je ubica!

Došao je letos u Crvenu zvezdu iz NBA lige kao najzvučnije pojačanje, ali nije opravdao očekivanja.

Košarkaš Crvene zvezde Devonte Grejem našao se na udaru kritika nakon još jednog lošeg izdanja u Evroligi. Zvezda je sinoć ubedljivo poražena od Valensije na svom terenu (89:106), Grejem je meč završio bez poena. Za 13 minuta igre šutirao je 0/1 za dva, 0/4 za tri poena, zabeležio skok, asistenciju i dve ukradene lopte. Na sedam evroligaških utakmica u proseku je postizao svega tri poena - kriminalan učinak za igrača od kog se očekivalo da će biti jedan od lidera