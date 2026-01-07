Kriminalni procenti šuta Zvezdinog skupocenog pojačanja! Saigrači i dalje veruju u njega: Gledamo ga na treninzima - on je ubica!

Kurir pre 1 sat
Kriminalni procenti šuta Zvezdinog skupocenog pojačanja! Saigrači i dalje veruju u njega: Gledamo ga na treninzima - on je…

Došao je letos u Crvenu zvezdu iz NBA lige kao najzvučnije pojačanje, ali nije opravdao očekivanja.

Košarkaš Crvene zvezde Devonte Grejem našao se na udaru kritika nakon još jednog lošeg izdanja u Evroligi. Zvezda je sinoć ubedljivo poražena od Valensije na svom terenu (89:106), Grejem je meč završio bez poena. Za 13 minuta igre šutirao je 0/1 za dva, 0/4 za tri poena, zabeležio skok, asistenciju i dve ukradene lopte. Na sedam evroligaških utakmica u proseku je postizao svega tri poena - kriminalan učinak za igrača od kog se očekivalo da će biti jedan od lidera
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Trener Partizana: Dali su nam 54 poena za poluvreme

Trener Partizana: Dali su nam 54 poena za poluvreme

Vesti online pre 32 minuta
Obradović: Nije prvi put...

Obradović: Nije prvi put...

Sputnik pre 52 minuta
Bez pardona! Čuveni košarkaški stručnjak osuo paljbu po košarkašima Zvezde

Bez pardona! Čuveni košarkaški stručnjak osuo paljbu po košarkašima Zvezde

Večernje novosti pre 42 minuta
Kada vaša igra, on je najbolji u ligi: Hvalospevi na račun Srbina!

Kada vaša igra, on je najbolji u ligi: Hvalospevi na račun Srbina!

Hot sport pre 1 sat
"Sediš na mom mestu": Neočekivani "sukob" nakon meča Zvezda - Valensija

"Sediš na mom mestu": Neočekivani "sukob" nakon meča Zvezda - Valensija

Večernje novosti pre 1 sat
Internet svađe u vrhu Evrolige: Prepucavanja na Tviteru traju – „Sediš na mom mestu, uživaj dok možeš!“

Internet svađe u vrhu Evrolige: Prepucavanja na Tviteru traju – „Sediš na mom mestu, uživaj dok možeš!“

Hot sport pre 2 sata
VIDEO Haos posle meča Zvezda – Valensija: Navijači bacali predmete na sudije, pogledajte kako su ispraćeni u tunel

VIDEO Haos posle meča Zvezda – Valensija: Navijači bacali predmete na sudije, pogledajte kako su ispraćeni u tunel

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBACrvena ZvezdaValensijaEvroligaKk Crvena Zvezda

Sport, najnovije vesti »

Poznat žreb za osminu finala Kupa kralja

Poznat žreb za osminu finala Kupa kralja

Danas pre 52 minuta
Junajted se posle Amorima okreće oprobanom receptu i poznatim licima

Junajted se posle Amorima okreće oprobanom receptu i poznatim licima

RTS pre 2 minuta
Srbija preporučila Nikoliću golgetera za titulu, trener AEK-a otkrio istinu Mađarima

Srbija preporučila Nikoliću golgetera za titulu, trener AEK-a otkrio istinu Mađarima

Sportske.net pre 37 minuta
Nije stigao ni da mi se javi, pokušavao sam da ga kontaktiram: Menadžer Junajteda nije mogao da dobije bivšeg kolegu!

Nije stigao ni da mi se javi, pokušavao sam da ga kontaktiram: Menadžer Junajteda nije mogao da dobije bivšeg kolegu!

Hot sport pre 2 minuta
Trener Partizana: Dali su nam 54 poena za poluvreme

Trener Partizana: Dali su nam 54 poena za poluvreme

Vesti online pre 32 minuta