Veliki kiks šampiona Italije: Napoli jedva iščupao bod protiv Verone

Fudbaleri Napolija i Verone odigrali su večeras nerešeno 2:2, u utakmici 19. kola italijanske Serije A.

Gosti iz Verone su oba gola postigli u prvom poluvremenu, a u strelce su se upisali Martin Frese u 16. i Gift Orban u 27. minutu sa penala. Napoli je zaostatak smanjio u 54. minutu golom Skota Mektomineja, a priliku za izjednačenje domaći tim je imao u 72. minutu, kada je loptu u mrežu poslao Rasmus Hojlund, ali je prethodno igrao rukom. Domaća ekipa je u nastavku ipak stigla do boda, nakon što je pogodak u 82. minutu postigao Đovani di Lorenco. Za Napoli je ceo