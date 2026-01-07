VIDEO Haos posle meča Zvezda – Valensija: Navijači bacali predmete na sudije, pogledajte kako su ispraćeni u tunel

Košarkaši Crvene zvezde ubedljivo su poraženi od Valensije sa 89:106 u 20. kolu Evrolige, a veliku pažnju privukle su sudije na tom meču.

Mehdi Difala, Pjotr Pastusjak i Eduard Udjanski ispraćeni su sa terena u tunel uz zvižduke i povike sa tribina, a ka njima je poletelo i nekoliko predmeta. Neprijatne scene su trajale samo nekoliko sekundi, pošto su arbitri ispraćeni u tunel uz pratnju. Zbog ovoga je moralo da reaguje i obezbeđenje, ali sudije su prošle bez povreda. Tokom utakmice zaista jeste bilo nekoliko diskutabilnih odluka, igrači Zvezde dobili su dve tehničke greške, ali ne može se reći da su