Tremer Liverpula razočaran: Teško je čuti da navijači ekipu nazivaju dosadnom

Trener Liverpula Arne Slot izjavio je danas da mu je teško kada čuje da navijači ekipu nazivaju dosadnom, ali da se toj oceni ne protivi u potpunosti, kao da želi da njegovi fudbaleri igraju atraktivno.Liverpul je neporažen u poslednjih devet utakmica, ali su navijači kritikovali igru u remijima protiv Lidsa i Fulama i pobedi protiv Vulverhemptona. Upitan šta misli o tome što navijači ekipu nazivaju dosadnom, Slot je rekao: "Teško mi je da čujem te reči, ali nije