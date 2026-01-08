Nedović je gazda u "Rođ areni"!

Sportske.net pre 27 minuta  |  Sportske.net
Nedović je gazda u "Rođ areni"!

Peta uzastopna pobeda Monaka u Evroligi i teško da možete pronaći ekipu koja igra u boljoj formi u ovom trenutku u ovom takmičenju.

Tim Vasilisa Spanulisa je uspeo da stigne do pobede i u "Rođ areni" protiv Valensije u duelu dva tima koja su u prvom delu ovog duplog kola bila uspešnija od srpskih klubova. Na kraju je bilo - 92:101. Tejlor 18 poena kod domaćina, Tompson 17, a Montero 15. Dialo najefikasniji u Monaku sa 17 poena, Nedović je završio sa 16 poena, 2 skoka, 3 asistencije i 3 ukradene lopte, Hejs je imao 15 poena, Džejms 14, Blosomgejm 14, Mirotić 13... Sada obe ekipe imaju 14-7. Egal
Povezane vesti »

Povezane vesti »

