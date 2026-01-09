Mogu li crno-beli da se pomere sa dna tabele: Evo gde možete da gleda utakmicu Barselona - Partizan

Košarkaši Partizana od 20.30 časova gostuju Barseloni u okviru 21. kola Evrolige.

Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu Arena Sport Premium 2, dok tekstualni prenos utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira. Tim Đoana Penjaroje je vezao pet poraza i trenutno je na poslednjem mestu na tabeli sa učinkom 6/14. Isti učinak imaju Baskonija, Efes i Asvel, ali bolju koš razliku. Barselona je sa učinkom 13/7 na deobi od treće do pete pozicije. Po 13 pobeda imaju Fenerbahče i Monako.