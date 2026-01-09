Sumirao utiske nakon novog poraza! Đoan Penjaroja iskren posle Barselone!

Košarkaši Partizana upisali su šesti vezani poraz u Evroligi.

Bolji od crno-belih bila je Barselona rezultatom 88:70 u 21. kolu. Posle meča na konferenciji za štampu govorio je trener crno-belih Đoan Penjaroja: - Čestitam Barseloni na pobedi, igrali smo solidno prvo poluvreme, ali smo u poslednja dva minuta primili nekoliko poena uz zvuk sirene. Mi smo promašili tri zicera i imali smo zaostatak od šest poena. Naš mentalitet je trenutno na niskom nivou. Treća četvrtina je ključ utakmice. Imali smo sedam izgubljenih lopti za