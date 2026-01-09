Totalni raspad crvene Zvezde u kaunasu! Žalgiris pokosio četu Saše Obradovića i vratio je u Srbiji sa 32 poena minusa - katastrofa!

Kurir pre 1 sat
Totalni raspad crvene Zvezde u kaunasu! Žalgiris pokosio četu Saše Obradovića i vratio je u Srbiji sa 32 poena minusa -…

Od najnovijeg Hronološki Žalgiris slavio sa 99:67! Pobednik je već poznat! Žalgiris ima plus 22 - 84:62! Žalgiris na plus 25 - 77:52! Plus 21 ima Žalgiris - 73:52! Žalgiris - Crvena zvezda 68:52.

Kako je bilo, ovo je odličan rezultat za Zvezdu. Žalgiris ima plus 16 - 68:52. Žalgiris ima plus 19 - 60:41. Period dobre igre Zvezde. Žalgiris nastavlja da pogađa i kažnjava igrače Zvezde koji se bore, ali uzalud - 60:34! Bore se igrači Zvezde, ali domaćin velikih plus 20 - 52:32. Zvezda na minus 19, Žalgiris vodi sa 47:28. Žalgiris ima plus 19 - 47:28! Zvezda na 1 od 14 za tri uz gomilu izgubljenih lopti i dve nesportske! Kalnić prekida seriju od 0-13 za tri, ali
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Ko je ''pokvario'' Kamerona Pejna?

Ko je ''pokvario'' Kamerona Pejna?

Sportske.net pre 14 minuta
Partizan niže poraze i ne nazire se kraj krize: Panter i Veseli bez milosti prema crno-belima

Partizan niže poraze i ne nazire se kraj krize: Panter i Veseli bez milosti prema crno-belima

Mondo pre 29 minuta
(VIDEO) Penjaroja: Imamo velike oscilacije, to je ključni problem

(VIDEO) Penjaroja: Imamo velike oscilacije, to je ključni problem

Sport klub pre 29 minuta
UŽIVO Partizan na dnu, šesti poraz u nizu - debitovao novi centar: "Barsa nas je kaznila"

UŽIVO Partizan na dnu, šesti poraz u nizu - debitovao novi centar: "Barsa nas je kaznila"

B92 pre 29 minuta
Partizan će se još načekati na trijumf protiv Barse, a i u Evroligi

Partizan će se još načekati na trijumf protiv Barse, a i u Evroligi

RTS pre 54 minuta
Partizan u Barseloni doživeo šesti poraz u nizu

Partizan u Barseloni doživeo šesti poraz u nizu

RTV pre 49 minuta
Šesti poraz u nizu: Partizan kapitulirao u Španiji!

Šesti poraz u nizu: Partizan kapitulirao u Španiji!

Hot sport pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaValensijaEvroligaSaša ObradovićKk Crvena Zvezda

Sport, najnovije vesti »

(Evroliga – tabela) Zvezda polako „tone“, Partizan drži začelje

(Evroliga – tabela) Zvezda polako „tone“, Partizan drži začelje

Danas pre 10 minuta
Penjaroja istakao ključnu stvar u porazu Partizana u Kataloniji

Penjaroja istakao ključnu stvar u porazu Partizana u Kataloniji

Danas pre 45 minuta
Novi poraz Partizana

Novi poraz Partizana

Danas pre 1 sat
Obradovič razočaran posle debakla u Litvaniji: „Odigrali smo jedno veliko ništa“

Obradovič razočaran posle debakla u Litvaniji: „Odigrali smo jedno veliko ništa“

Danas pre 2 sata
Bivši trener Zvezde posle debakla u Litvaniji: „Trebalo bi da padnu teške reči“

Bivši trener Zvezde posle debakla u Litvaniji: „Trebalo bi da padnu teške reči“

Danas pre 1 sat