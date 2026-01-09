Upisao je prve minute u crno-belom dresu! Džekri otvorio dušu posle novog poraza Partizana!

Košarkaši Partizana poraženi su od Barselone sa 88:70 u 21. kolu Evrolige.

Novajlija u crno-belom dresu Tonje Džekiri, upisao je prve minute u porazu Partizana u Kataloniji. Posle meča je za "Meridian sport" rekao: - Igrali smo protiv dobre ekipe i biti sa momcima je bio sjajan osećaj za mene. Pokušavao sam da rimenimo neki defanzivni plan i napadačku igru. Prva utakmica, dao sve od sebe, ali nisam dao sve što znam. Verujem da kako vreme bude prolazilo, biće više mene i veći doprinos. Ali rekao bih da smo igrali dobru košarku i da samo