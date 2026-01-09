Upisao je prve minute u crno-belom dresu! Džekri otvorio dušu posle novog poraza Partizana!

Kurir pre 15 minuta
Upisao je prve minute u crno-belom dresu! Džekri otvorio dušu posle novog poraza Partizana!

Košarkaši Partizana poraženi su od Barselone sa 88:70 u 21. kolu Evrolige.

Novajlija u crno-belom dresu Tonje Džekiri, upisao je prve minute u porazu Partizana u Kataloniji. Posle meča je za "Meridian sport" rekao: - Igrali smo protiv dobre ekipe i biti sa momcima je bio sjajan osećaj za mene. Pokušavao sam da rimenimo neki defanzivni plan i napadačku igru. Prva utakmica, dao sve od sebe, ali nisam dao sve što znam. Verujem da kako vreme bude prolazilo, biće više mene i veći doprinos. Ali rekao bih da smo igrali dobru košarku i da samo
Motiejunas bez zadrške posle bruke u Kaunasu: "Svako radi nešto svoje, ovo je sramota"

Mondo pre 19 minuta
Dobro prvo poluvreme nije bilo dovoljno: Partizan vezao šesti evroligaški poraz u nizu

Newsmax Balkans pre 54 minuta
Zoran Savić gledao ključnih 0:17 i petnaesti Partizanov poraz

Sportske.net pre 1 sat
Penjaroja objasnio razlog najnovijeg Partizanovog ''pomračenja''

Sportske.net pre 54 minuta
Evroliga! Gudurić vodi Milano iznad Zvezde, Pešić poražen u Pireju!

Kurir pre 40 minuta
Gudurić odličan u pobedi Armanija nad Efesom, Olimpijakos nadigrao Bajern

RTV pre 44 minuta
Tužan pogled na tabelu Evrolige posle poraza večitih! Šamar Crvenoj zvezdi i još veća "šljaga" Partizanu! Jedni na ivici…

Kurir pre 50 minuta
(Evroliga – tabela) Zvezda polako „tone“, Partizan drži začelje

Danas pre 10 minuta
Penjaroja istakao ključnu stvar u porazu Partizana u Kataloniji

Danas pre 45 minuta
Novi poraz Partizana

Danas pre 1 sat
Obradovič razočaran posle debakla u Litvaniji: „Odigrali smo jedno veliko ništa“

Danas pre 2 sata
Bivši trener Zvezde posle debakla u Litvaniji: „Trebalo bi da padnu teške reči“

Danas pre 1 sat