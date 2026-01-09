Oluja „Goreti” pogodila Francusku

Politika pre 2 sata
Betar do 170 km/h izazvao masovne nestanke struje

Snažna oluja „Goreti” zahvatila je večeras Francusku, donoseći orkanske udare vetra na obale Lamanša i Atlantika gde je izdato crveno upozorenje, a više od 50.000 domaćinstava ostalo je bez električne energije, dok su udari vetra na vrhu Ajfelovog tornja iznosili i do 120 kilometara na čas. Prefekt departmana Manš Mark Šapi najavio je za BFMTV zatvaranje svih škola u tom departmanu sutra ujutru zbog prolaska oluje Goreti. Pristup parkovima, vrtovima i javnom
Blic pre 1 sat
Telegraf pre 1 sat
