Srbija posle lude drame i penala srušila Holandiju na startu Evropskog prvenstva, VAR spasio „delfine“ u poslednjoj sekundi…

Vaterpolisti Srbije pobedili su Holandiju posle penala rezultatom 18:16 (13:13 u regularnom delu), u okviru prvog kola prve grupne faze na Evropskom prvenstvu.

Uskoro opširnije… Srbija – Holandija 13:13 (4:5, 2:3, 3:2, 4:3), posle penala 18:16 Dvorana: Beogradska arena; Sudije: Frank Ome, Levan Berešvili; Srbija: Mandić, S. Rašović, Ranđelović, Ćuk, Lazić, Drašović, N. Jakšić, Vico, Dedović, P. Jakšić, V. Rašović, Martinović, Filipović, Glušac; Selektor: Uroš Stevanović; Holandija: Gbadamasi, Ruvenhorst, B. Hesels, Van der Vajden, De Mej, Te Rile, S. Hesels, Van den Burg, De Vird, Snel, Ten Brok, Hofmajer, Buitenhuis,