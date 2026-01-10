Mađarska pobedom nad Francuskom počela Evropsko prvenstvo

RTS pre 1 sat
Mađarska pobedom nad Francuskom počela Evropsko prvenstvo

Vaterpolisti Mađarske ubedljivo su pobedili Francusku rezultatom 15:7, po četvrtinama je bilo 4:1, 6:4, 2:0 i 3:2.u meču prvog kola grupe A na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Kristijan Manherc je bio najefikasniji kod Mađara sa četiri gola, tri je dao Vins Pal Vigvari. Kod Francuza se istakao Tomas Vernu sa pet golova. U grupi A su još Malta i Crna Gora koji igraju kasnije danas. Grupa A se u polufinalnoj grupi ukršta sa Grupom C u kojoj je i domaćin Srbija. Iz obe grupe će u polufinalnu grupu po tri prvoplasirane selekcije, a rezultati iz preliminarne grupe se prenose. Utakmice prvog dana Evropskog prvenstva: Izrael - Španija 28:3
