Međedović u finalu kvalifikacija za ATP turnir u Oklandu

Srpski teniser Hamad Međedović izborio je plasman u finale kvalifikacija za ATP turnir u Oklandu, pošto je u prvom kolu kvalifikacija savladao Čeha Dalibora Švrčinu rezultatom 6:1, 6:4.

Meč je trajao 71 minut, Međedović je 80. teniser sveta, dok se Švrčina nalazi na 93. poziciji. Srpski teniser kontrolisao je dešavanja na terenu od samog početka. U oba seta napravio je po dva brejka, ne ostavivši rivalu prostor za povratak u meč. U finalu kvalifikacija srpski teniser će igrati protiv Italijana Matije Belučija. Glavni žreb ATP turnira u Oklandu, koji se igra za nagradni fond od 700.045 dolara, na programu je od 12. do 17. januara.