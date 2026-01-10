Međedović u finalu kvalifikacija za ATP turnir u Oklandu

RTS pre 1 sat
Međedović u finalu kvalifikacija za ATP turnir u Oklandu

Srpski teniser Hamad Međedović izborio je plasman u finale kvalifikacija za ATP turnir u Oklandu, pošto je u prvom kolu kvalifikacija savladao Čeha Dalibora Švrčinu rezultatom 6:1, 6:4.

Meč je trajao 71 minut, Međedović je 80. teniser sveta, dok se Švrčina nalazi na 93. poziciji. Srpski teniser kontrolisao je dešavanja na terenu od samog početka. U oba seta napravio je po dva brejka, ne ostavivši rivalu prostor za povratak u meč. U finalu kvalifikacija srpski teniser će igrati protiv Italijana Matije Belučija. Glavni žreb ATP turnira u Oklandu, koji se igra za nagradni fond od 700.045 dolara, na programu je od 12. do 17. januara.
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Alkaras pobedio Sinera pred 15.000 ljudi

Alkaras pobedio Sinera pred 15.000 ljudi

Vesti online pre 9 minuta
Alkaras srušio Sinera u Seulu - dobra uvertira za Australijan open

Alkaras srušio Sinera u Seulu - dobra uvertira za Australijan open

B92 pre 39 minuta
Alkaraz pobedio Sinera pred 15.000 ljudi

Alkaraz pobedio Sinera pred 15.000 ljudi

Telegraf pre 19 minuta
Međedović slavio na startu kvalifikacija u Oklendu - poraz Aleksandre Krunić

Međedović slavio na startu kvalifikacija u Oklendu - poraz Aleksandre Krunić

B92 pre 49 minuta
Međedović u finalu kvalifikacija za ATP turnir u Oklandu

Međedović u finalu kvalifikacija za ATP turnir u Oklandu

Politika pre 1 sat
Uspešan start sezone Međedovića

Uspešan start sezone Međedovića

Radio sto plus pre 2 sata
Pobeda Međedovića na startu godine – kraj za Krunićevu

Pobeda Međedovića na startu godine – kraj za Krunićevu

Sputnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ŽrebATPATP turnirDolarHamad Međedović

Sport, najnovije vesti »

Moneke oseća stid zbog saigrača: "Nemamo poverenje jedni u drugi"

Moneke oseća stid zbog saigrača: "Nemamo poverenje jedni u drugi"

Sportske.net pre 9 minuta
Evropski spektakl u Beogradu - "Delfini" jure novu titulu!

Evropski spektakl u Beogradu - "Delfini" jure novu titulu!

Sportske.net pre 39 minuta
Agent otkriva: Evo zašto je Ovusu izabrao Crvenu zvezdu!

Agent otkriva: Evo zašto je Ovusu izabrao Crvenu zvezdu!

Hot sport pre 24 minuta
Evropski spektakl u Beogradu – delfini jure novu titulu!

Evropski spektakl u Beogradu – delfini jure novu titulu!

Hot sport pre 19 minuta
Alkaras pobedio Sinera pred 15.000 ljudi

Alkaras pobedio Sinera pred 15.000 ljudi

Vesti online pre 9 minuta