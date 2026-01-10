Medvedev zakazao finale Brizbejna protiv Nakašime

RTS pre 21 minuta
Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u finale ATP turnira u Brizbejnu, pošto je u polufinalu savladao Amerikanca Aleksa Mikelsena rezultatom 6:4, 6:2.

Meč je trajao sat i 44 minuta, Medvedev je 13. teniser sveta, a Mikelsen se nalazi na 37. poziciji na ATP listi. Amerikanac je iskoristio slabiji starrt Medvedeva da povede sa 2:0 u prvom setu. Ipak, Rus je u nastavku zaigrao sigurnije, napravio dva brejka i preokrenuo rezultat u svoju korist. U drugom setu Medvedev je u potpunosti kontrolisao igru, dva puta oduzeo servis protivniku i bez većih problema izborio plasman u finale. Drugi finalista turnira u Brizbejnu
