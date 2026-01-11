Teško veče za Nikolu Jovića u debaklu

Nova pre 25 minuta  |  Autor: Dušan Marković
Košarkaši Indijana Pejsersa odigrali su jednu od svojih najuverljivijih utakmica ove sezone i bez većih problema savladali Majami Hit rezultatom 123:99.

Domaći tim je od samog početka stavio do znanja u kom smeru ide ovaj duel, pošto je već posle prve četvrtine imao ogromnih 36:18. Prednost Pejsersa ostala je stabilna i do odlaska na veliki odmor (61:45), a svaka dilema oko pobednika definitivno je otklonjena u trećoj deonici. Indijana je taj period dobila sa 38:27 i ušla u poslednju četvrtinu sa čak 27 poena viška, pa je završnica protekla bez ikakvog rezultatskog naboja. Centralna figura pobede bio je Endrju
