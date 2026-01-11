Pobeda Zvezde – zablistao Lučić

Sputnik pre 14 minuta
Pobeda Zvezde – zablistao Lučić

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Debrecin rezultatom 3:1 u trećem pripremnom meču u Antaliji.

Bruno Duarte pogodio je u 18. minutu, a potom je dva pogotka postigao Vladimir Lučić, u 32. i 43. minutu. U crveno-belom dresu debitovao je Daglas Ovusu. Strelac za mađarski tim bio je Dominik Kočiš u 64. minutu. Zvezda je prethodno savladala Arau 4:1 i Manhajm 2:0. Zadovoljan sam. Ponovo su me poremetile povrede i to što se desilo sa Gudeljom. Rekao sam da ne volim prijateljske utakmice zbog toga, ali moramo da ih igramo. Nažalost moramo da ih igramo, da bismo
