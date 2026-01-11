Jovan Milošević potpisao! Evo gde će najbolji igrač Partizana nastupati naredne polusezone

Srpski fudbaler Jovan Milošević produžio je ugovor sa Štutgartom, pa prešao u Verder na pozajmicu do kraja sezone, saopšteno je danas.

FOTO: Ata images - Milošević će se pridružiti Verderu do kraja sezone. Klub iz Štutgarta je prethodno produžio ugovor sa napadačem za još dve godine, do 30. juna 2029. godine - stoji u objavi Štutgarta. Mladi 20-godišnji srpski napadač je prethodnu godinu proveo na pozajmici u Partizanu, gde je dao 19 golova na 30 utakmica u svim takmičenjima. Milošević će u Verderu zameniti napadača Viktora Bonifejsa, koji je zbog teške povrede kolena završio sezonu. BONUS VIDEO: