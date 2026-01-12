Đoan Penjaroja izneo loše vesti nakon pobede Partizana

Danas pre 1 sat  |  V. R.
Košarkaši Partizana pobedili su na gostovanju ekipu Studentskog centra u meču 14. kola ABA lige rezultatom 66:78 (16:15, 12:27, 21:15, 17:21).

Crno-beli su nastavili pobednički niz u regionalnom šampionatu, međutim šef stručnog štaba Partizana, Đoan Penjaroja, nakon utakmice imao je loše vesti za navijače tima iz Humske. – Važna pobeda posle teškog duplog kola u Evroligi, dva poraza u napornih putovanja. Nismo odigrali dobar meč, bili smo solidni. Imali smo dosta oscilacija, ali ono što je mnogo gore od svega, Šejk Milton je slomio levu ruku i sledi mu duga pauza- rekao Penjaroja, a njegove reči preneo
