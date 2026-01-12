„Delfinima“ večeras treba podrška u Beogradu! Spremni za derbi sa Španijom na EP: Pred domaćim navijačima sve moguće (20.30)

Dnevnik pre 1 sat
„Delfinima“ večeras treba podrška u Beogradu! Spremni za derbi sa Španijom na EP: Pred domaćim navijačima sve moguće (20.30)…

Vaterpolisti Srbije igraju danas (ponedeljak) u 20.30 časova derbi protiv Španije u 2. kolu grupe C na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Nije se dogodilo očekivano, Srbija je do pobede protiv Holanđana na startu šampionata u Beogradskoj areni stigla tek posle izvodjenja peteraca 18:16. Srbija je startovala sa dva boda, a igra nije zadovoljila. Bilo je grešaka u svakom segmentu, malo toga je u napadu delovalo tečno. Dušan Mandić je držao tim iznad vode i na kraju je pobeda stigla boljim izvodjenjem peteraca. – Za ovo sam trenirao čitav život. Istina završeno je petercima. Loše smo otvorili, nije bilo
