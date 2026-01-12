Jović dvocifren, ali šampion jači od Majamija: Denver pobedio bez Jokića, slavio i Rajaković

Košarkaši Oklahome pobedili su na svom terenu Majami rezultatom 124:112 u utakmici NBA lige.

Najefikasniji u redovima aktuelnog šampiona NBA lige bio je Šej Gildžes-Aleksander sa 29 poena, osam asistencija i pet skokova, dok je Džejlen Vilijams dodao 18 poena. U timu Majamija najbolji je bio Endru Vigins sa 23 poena, dok je Tajler Hiro ubacio 19. Srpski košarkaš Nikola Jović proveo je na terenu nešto više od 25 minuta, a za to vreme zabeležio je 13 poena, četiri skoka, dve asistenciju i po jednu blokadu i ukradenu loptu. Košarkaši Oklahome se nalaze na