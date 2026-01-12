Jović dvocifren, ali šampion jači od Majamija: Denver pobedio bez Jokića, slavio i Rajaković

Dnevnik pre 2 sata
Jović dvocifren, ali šampion jači od Majamija: Denver pobedio bez Jokića, slavio i Rajaković

Košarkaši Oklahome pobedili su na svom terenu Majami rezultatom 124:112 u utakmici NBA lige.

Najefikasniji u redovima aktuelnog šampiona NBA lige bio je Šej Gildžes-Aleksander sa 29 poena, osam asistencija i pet skokova, dok je Džejlen Vilijams dodao 18 poena. U timu Majamija najbolji je bio Endru Vigins sa 23 poena, dok je Tajler Hiro ubacio 19. Srpski košarkaš Nikola Jović proveo je na terenu nešto više od 25 minuta, a za to vreme zabeležio je 13 poena, četiri skoka, dve asistenciju i po jednu blokadu i ukradenu loptu. Košarkaši Oklahome se nalaze na
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Nikola Jokić trener Denver Nagetsa VIDEO

Nikola Jokić trener Denver Nagetsa VIDEO

B92 pre 2 sata
Srbin dvocifren u porazu Majamija: Nikola Jović protiv aktuelnih šampiona lige brojao do 13

Srbin dvocifren u porazu Majamija: Nikola Jović protiv aktuelnih šampiona lige brojao do 13

Večernje novosti pre 2 sata
Kamera zabeležila reakciju Srbina! Nikola skočio sa klupe kada je video šta je Gordon uradio!

Kamera zabeležila reakciju Srbina! Nikola skočio sa klupe kada je video šta je Gordon uradio!

Kurir pre 3 sata
Nikola Jokić postao trener Denvera! Ameri ostali u totalnoj neverici: Pogledajte šta je Srbin radio na klupi Nagetsa! (video)

Nikola Jokić postao trener Denvera! Ameri ostali u totalnoj neverici: Pogledajte šta je Srbin radio na klupi Nagetsa! (video)

Kurir pre 3 sata
Denver bez Jokića? Bolje nego što se bilo ko nadao

Denver bez Jokića? Bolje nego što se bilo ko nadao

Sport klub pre 3 sata
Jokićev "ortak" pogurao Denver VIDEO

Jokićev "ortak" pogurao Denver VIDEO

B92 pre 3 sata
Oklahoma sigurna protiv Majamija, Jović zapažen

Oklahoma sigurna protiv Majamija, Jović zapažen

Politika pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBADenver

Sport, najnovije vesti »

„I taj deo stepeništa je morao biti očišćen“: Nekadašnji direktor „Arene“ Goran Grbović o neverovatnim slikama posle duela…

„I taj deo stepeništa je morao biti očišćen“: Nekadašnji direktor „Arene“ Goran Grbović o neverovatnim slikama posle duela Evropskog prvenstva u vaterpolu

Danas pre 3 minuta
A onda su se Barsa i Real napili vode

A onda su se Barsa i Real napili vode

Velike priče pre 8 minuta
Flik: Mentalitet Barselone je neverovatan; Alonso: Zaboravićemo poraz čim se vratimo u Madrid

Flik: Mentalitet Barselone je neverovatan; Alonso: Zaboravićemo poraz čim se vratimo u Madrid

RTS pre 38 minuta
BK Banat obeležio 80 godina postojanja: Racić i Rašović trijumfovali na Memorijalu „Zvonimir Zvonko Vujin“ BK Banat

BK Banat obeležio 80 godina postojanja: Racić i Rašović trijumfovali na Memorijalu „Zvonimir Zvonko Vujin“ BK Banat

Volim Zrenjanin pre 23 minuta
To bi bilo to: Sjajni ofanzivac se seli u Kinu!

To bi bilo to: Sjajni ofanzivac se seli u Kinu!

Hot sport pre 18 minuta