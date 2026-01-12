Partizan se oglasio zbog Šejka Miltona! Crno-beli potvrdili katastrofalne vesti!

Podsetimo, Milton je na utakmici Partizana protiv Studentskog centra u 14. kolu ABA lige polomio levu ruku.

Crno-beli su ostvarili pobedu na ovom meču, a trener Đoan Penjaroja je nakon utakmice otkrio lošu vest o košarkašu svog tima. Nakon toga se oglasio i klub koji je potvrdio da je došlo do preloma. "Košarkaš Partizana Šejk Milton je tokom večerašnje utakmice doživeo prelom kosti šake i očekuje ga duža pauza. Medicinski tim će u najkraćem mogućem roku doneti odluku o načinu lečenja igrača", poručili su iz Partizana. Milton je ove sezone već imao određene probleme zbog