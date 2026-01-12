Pred delfinima je težak posao: Evo gde možete pratiti prenos vaterpolo meča Srbija - Španija

Kurir pre 21 minuta
Pred delfinima je težak posao: Evo gde možete pratiti prenos vaterpolo meča Srbija - Španija

Vaterpolisti Srbije i Španije igraju drugi meč grupne faze na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Meč je na programu od 20.30 časova, a možete ga gledati na kanalima RTS1 i Arena Sport. Podsetimo, srpski Delfini su uprkos lošoj igri protiv Holandije uspeli posle peteraca da izvuku dva boda, a sada im predstoji težak izazov. Španci su fanstastično otvorili EP - deklasirali su Izrael sa čak 20 golova razlike. Da li zbog činjenice da Španija nose titulu svetskog i evropskog prvaka, tek kladionice smatraju naše momke autsajderima u ovom meču. Na njima je sada da ih
Ključne reči

VaterpoloEvropsko prvenstvoHolandijaIzraelŠpanijasrbijabeograd

