Borac samo u prvom poluvremenu parirao Dubaiju

Košarkaši Dubaija pobedili su na svom parketu ekipu Borca iz Čačka rezultatom 90:79 (19:23, 22:14, 27:15, 22:27) u 14. kolu regionalne ABA lige.

Ekipa Dubaija još uvek ne zna za poraz u ABA ligi. I posle 12. odigrane utakmice tim iz Emirata jedini je sa besprekornim učinkom, usamljen na čelu tabele grupe B, u kojoj je glavni takmac Partizan. Pobednički niz u regionalnom takmičenju Dubai je produžio trijumfom nad čačanskim Borcem u "Koka-kola areni". Čačani su pretrpeli treći uzastopni poraz u ABA ligi, ali hrabro su se suprotstavili učesniku Evrolige i primorali ga da se pomuči i dodatno uozbilji u drugom