Borac samo u prvom poluvremenu parirao Dubaiju

RTS pre 2 sata
Borac samo u prvom poluvremenu parirao Dubaiju

Košarkaši Dubaija pobedili su na svom parketu ekipu Borca iz Čačka rezultatom 90:79 (19:23, 22:14, 27:15, 22:27) u 14. kolu regionalne ABA lige.

Ekipa Dubaija još uvek ne zna za poraz u ABA ligi. I posle 12. odigrane utakmice tim iz Emirata jedini je sa besprekornim učinkom, usamljen na čelu tabele grupe B, u kojoj je glavni takmac Partizan. Pobednički niz u regionalnom takmičenju Dubai je produžio trijumfom nad čačanskim Borcem u "Koka-kola areni". Čačani su pretrpeli treći uzastopni poraz u ABA ligi, ali hrabro su se suprotstavili učesniku Evrolige i primorali ga da se pomuči i dodatno uozbilji u drugom
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Barna i Radosavljević vodili FMP do pobede nad Splitom u gostima

Barna i Radosavljević vodili FMP do pobede nad Splitom u gostima

RTS pre 7 minuta
Kad je teško, Split: FMP u poslednje vreme pobeđuje samo „žute“

Kad je teško, Split: FMP u poslednje vreme pobeđuje samo „žute“

Sport klub pre 12 minuta
Zvezda – Bosna UŽIVO: Jedno ime nedostaje na semaforu…

Zvezda – Bosna UŽIVO: Jedno ime nedostaje na semaforu…

Sport klub pre 17 minuta
Kasno buđenje Splita, FMP posle drame prekinuo seriju poraza

Kasno buđenje Splita, FMP posle drame prekinuo seriju poraza

Sportske.net pre 17 minuta
FMP ostavio Split pri dnu ABA lige

FMP ostavio Split pri dnu ABA lige

B92 pre 7 minuta
Panteri se prošetali kroz Split: FMP siguran na teškom gostovanju u Hrvatskoj

Panteri se prošetali kroz Split: FMP siguran na teškom gostovanju u Hrvatskoj

Telegraf pre 12 minuta
Crvena zvezda - Bosna, uživo: Sašina ekipa u Pioniru vida rane posle evroligaških poraza

Crvena zvezda - Bosna, uživo: Sašina ekipa u Pioniru vida rane posle evroligaških poraza

Mondo pre 27 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanČačakKoka kolaDubaiEvroligaBorčaABA liga

Sport, najnovije vesti »

Košarkaši Borca izgubili od Dubaija i pretrpeli treći uzastopni poraz u ABA ligi

Košarkaši Borca izgubili od Dubaija i pretrpeli treći uzastopni poraz u ABA ligi

Danas pre 32 minuta
Real Madrid otpustio Ćabija Alonsa, poznat njegov naslednik

Real Madrid otpustio Ćabija Alonsa, poznat njegov naslednik

Danas pre 1 sat
Organizatori Kupa afričkih nacija osudili ponašanje igrača i službenih lica

Organizatori Kupa afričkih nacija osudili ponašanje igrača i službenih lica

Danas pre 2 sata
Vaterpolisti Srbije protiv Španije za prvo mesto u grupi (RTS 1, 20.30)

Vaterpolisti Srbije protiv Španije za prvo mesto u grupi (RTS 1, 20.30)

RTS pre 16 minuta
Nije samo Arbeloa, Florentinu se ispunila velika želja, vraća se ključni čovek iz senke koji se naosvajao trofeja!

Nije samo Arbeloa, Florentinu se ispunila velika želja, vraća se ključni čovek iz senke koji se naosvajao trofeja!

Sportske.net pre 17 minuta