Miltona čeka duža pauza i operacija

Sport klub pre 30 minuta  |  Autor: Rada Nikolić
Minoran je bio doprinos Šejka Miltona u utakmici 14. kola ABA lige u pobedi Partizana nad SC Derbijem, ali velika zdravstvena šteta.

Kombo bek je na terenu proveo nepunih sedam minuta i, doživeo prelom šake srednjeg dela leve ruke. Kako Sport klub saznaje, Amerikanac će najverovatnije morati da se podvrgne hirurškom zahvatu. Gotovo je neverovatno kako je došlo do teške povrede Miltona, koji nije ni pao, niti ga je bilo ko udario odnosno nije došlo do bilo kakvog konkretnog kontakta. Osim da je u trku zakačio nečiji dres. Samo se tokom jednog tajm auta požalio na bol u šaci. A kako je snimanje
