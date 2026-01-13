MUP: Krivična prijava protiv osumnjičene da je razbila prozor i staklo na vratima Patrijaršije

Beta pre 1 sat

Beogradska policija će podneti krivičnu prijavu protiv žene (35) zbog sumnje da je na Patrijaršiji polomila prozor i staklo na vratima, saopštilo je večeras ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije.

U saopštenju piše da se N.T. (35) sumnjiči za uništenje i oštećenje tuđe stvari.

"Ona se sumnjiči da je 11. januara u 23.35 na Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve u Ulici kralja Petra, polomila prozor na jednoj prostoriji i staklo na ulaznim vratima, ali nije ulazila u objekat", naveo je MUP. 

(Beta, 13.01.2026)

Povezane vesti »

Krivična prijava zbog lomljenja prozora i stakla na vratima Patrijaršije

Krivična prijava zbog lomljenja prozora i stakla na vratima Patrijaršije

RTV pre 1 sat
MUP: Krivična prijava protiv osumnjičene da je razbila prozor i staklo na vratima Patrijaršije

MUP: Krivična prijava protiv osumnjičene da je razbila prozor i staklo na vratima Patrijaršije

Radio sto plus pre 52 minuta
Oštećen objekat Patrijaršije SPC u Beogradu: Žena (35) polomila stakla, oglasio se MUP

Oštećen objekat Patrijaršije SPC u Beogradu: Žena (35) polomila stakla, oglasio se MUP

Mondo pre 1 sat
Polomljena stakla na vratima Patrijaršije SPC: Podneta krivična prijava protiv osumnjičene

Polomljena stakla na vratima Patrijaršije SPC: Podneta krivična prijava protiv osumnjičene

Euronews pre 1 sat
MUP: Krivična prijava protiv osumnjičene da je razbila prozor i staklo na vratima Patrijaršije

MUP: Krivična prijava protiv osumnjičene da je razbila prozor i staklo na vratima Patrijaršije

Serbian News Media pre 1 sat
Polomljeni prozor i stakla na vratima Patrijaršije, osumnjičenoj sledi krivična prijava

Polomljeni prozor i stakla na vratima Patrijaršije, osumnjičenoj sledi krivična prijava

Sputnik pre 41 minuta
Polomljeni prozori i stakla na vratima Patrijaršije u Beogradu, biće podneta krivična prijava protiv žene (34).

Polomljeni prozori i stakla na vratima Patrijaršije u Beogradu, biće podneta krivična prijava protiv žene (34).

Newsmax Balkans pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslovaMUP

Regioni, najnovije vesti »

Petrović: Mrdić u crnoj rupi, predlozi zakona nisu u skladu sa Ustavom

Petrović: Mrdić u crnoj rupi, predlozi zakona nisu u skladu sa Ustavom

Vranje news pre 12 minuta
Ugašen požar u sušari KMN-a u Čačku, jedno lice se nagutalo dima

Ugašen požar u sušari KMN-a u Čačku, jedno lice se nagutalo dima

RINA pre 12 minuta
Trg dečije radosti ponovo ispunio centar Leskovca smehom i novogodišnjom čarolijom

Trg dečije radosti ponovo ispunio centar Leskovca smehom i novogodišnjom čarolijom

ROMinfomedia pre 6 minuta
MUP: Krivična prijava protiv osumnjičene da je razbila prozor i staklo na vratima Patrijaršije

MUP: Krivična prijava protiv osumnjičene da je razbila prozor i staklo na vratima Patrijaršije

Beta pre 1 sat
Krivična prijava zbog lomljenja prozora i stakla na vratima Patrijaršije

Krivična prijava zbog lomljenja prozora i stakla na vratima Patrijaršije

RTV pre 1 sat