MUP: Krivična prijava protiv osumnjičene da je razbila prozor i staklo na vratima Patrijaršije

Beogradska policija će podneti krivičnu prijavu protiv žene (35) zbog sumnje da je na Patrijaršiji polomila prozor i staklo na vratima, saopštilo je večeras ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije.

U saopštenju piše da se N.T. (35) sumnjiči za uništenje i oštećenje tuđe stvari.

"Ona se sumnjiči da je 11. januara u 23.35 na Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve u Ulici kralja Petra, polomila prozor na jednoj prostoriji i staklo na ulaznim vratima, ali nije ulazila u objekat", naveo je MUP.

(Beta, 13.01.2026)