Potvrđena suspenzija! Dušan Mandić propušta dve utakmice

Evropska federacija za vodene sportove (European Aquatics) potvrdila je da Dušan Mandić, koji je Srbiji doneo tri uzastopna olimpjiska zlata, neće moći da igra na naredne dve utakmice Srbije na Evropskom prvenstvu u Beogradu zbog suspenzije.

Razlog je „brutaliti“ koji mu je dosuđen u velikoj pobedi Srbije protiv Španije, a zbog kog je reprezentacija predvođena selektorom Urošem Stevanovićem igrala četiri minuta protiv branilaca titule bez 31-godišnjaka iz Kotora. Levoruki bombarder dobio je crveni karton zbog udarca laktom, a posle žalbe Španaca koja je prethodila video proveri arbitara. Iako deluje da nije bilo namere u Mandićevom potezu, propustiće utakmicu protiv Izraela (sreda, 20.30) i prvu u