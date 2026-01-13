Potvrđena suspenzija! Dušan Mandić propušta dve utakmice

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Filip Mijailović
Potvrđena suspenzija! Dušan Mandić propušta dve utakmice

Evropska federacija za vodene sportove (European Aquatics) potvrdila je da Dušan Mandić, koji je Srbiji doneo tri uzastopna olimpjiska zlata, neće moći da igra na naredne dve utakmice Srbije na Evropskom prvenstvu u Beogradu zbog suspenzije.

Razlog je „brutaliti“ koji mu je dosuđen u velikoj pobedi Srbije protiv Španije, a zbog kog je reprezentacija predvođena selektorom Urošem Stevanovićem igrala četiri minuta protiv branilaca titule bez 31-godišnjaka iz Kotora. Levoruki bombarder dobio je crveni karton zbog udarca laktom, a posle žalbe Španaca koja je prethodila video proveri arbitara. Iako deluje da nije bilo namere u Mandićevom potezu, propustiće utakmicu protiv Izraela (sreda, 20.30) i prvu u
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Dušan Mandić suspendovan na dve utakmice

Dušan Mandić suspendovan na dve utakmice

RTS pre 30 minuta
Stigla kazna: Dušan Mandić suspendovan, poznato koliko će biti van bazena!

Stigla kazna: Dušan Mandić suspendovan, poznato koliko će biti van bazena!

Hot sport pre 35 minuta
Obradović posle pobede nad Bosnom: Počeli smo dobro, ali ne smemo da dozvolimo tolike oscilacije

Obradović posle pobede nad Bosnom: Počeli smo dobro, ali ne smemo da dozvolimo tolike oscilacije

Dnevnik pre 30 minuta
Dušan Mandić suspendovan: Evo kolika kazna čeka Srbina

Dušan Mandić suspendovan: Evo kolika kazna čeka Srbina

Mondo pre 35 minuta
Ključa u bazenu: Srbiji triler protiv Španije, aplauzi himni Hrvatske

Ključa u bazenu: Srbiji triler protiv Španije, aplauzi himni Hrvatske

BBC News pre 1 sat
Koje mečeve će propustiti Dušan Mandić? Srbija vodi veliku bitku za polufinale bez najboljeg na svetu

Koje mečeve će propustiti Dušan Mandić? Srbija vodi veliku bitku za polufinale bez najboljeg na svetu

Mondo pre 1 sat
Supruga Dušana Mandića se oglasila zbog nepravde! Najbolji srpski vaterpolista je surovo kažnjen, a ona nije mogla da ćuti

Supruga Dušana Mandića se oglasila zbog nepravde! Najbolji srpski vaterpolista je surovo kažnjen, a ona nije mogla da ćuti

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropsko prvenstvoKotorŠpanijadusan mandic

Sport, najnovije vesti »

Dušan Mandić suspendovan na dve utakmice

Dušan Mandić suspendovan na dve utakmice

RTS pre 30 minuta
Real na Alonsu sačuvao milione, Perez znao kad da preseče

Real na Alonsu sačuvao milione, Perez znao kad da preseče

Sportske.net pre 0 minuta
Sećanje na “Super Depor”

Sećanje na “Super Depor”

Sportske.net pre 30 minuta
Stigla kazna: Dušan Mandić suspendovan, poznato koliko će biti van bazena!

Stigla kazna: Dušan Mandić suspendovan, poznato koliko će biti van bazena!

Hot sport pre 35 minuta
Agent Jovana Miloševića otkriva: Zvala čitava Evropa, a on je želeo samo Partizan – međutim, neko se isprečio!

Agent Jovana Miloševića otkriva: Zvala čitava Evropa, a on je želeo samo Partizan – međutim, neko se isprečio!

Hot sport pre 35 minuta