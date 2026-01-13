Katastrofalne vesti za Srbiju! Suspendovan vaterpolista Dušan Mandić!

Katastrofalne vesti za Srbiju! Suspendovan vaterpolista Dušan Mandić!

Srpski vaterpolista Dušan Mandić neće moći da pomogne saigračima na naredne dve utakmice Evropskog prvenstva i to zbog suspenzije!

On je zbog udarca laktom dobio crveni karton, a Srbija četiri minuta bila sa igračem manje. Kako prenosi specijalizovani portal "Total Waterpolo" suspendovan na naredna dva meča koje će "delfini" odigrati na EP – protiv Izraela, te protiv prvog rivala u nokaut fazi.
