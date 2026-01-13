Katastrofalne vesti za Srbiju! Suspendovan vaterpolista Dušan Mandić!

Srpski vaterpolista Dušan Mandić neće moći da pomogne saigračima na naredne dve utakmice Evropskog prvenstva i to zbog suspenzije!

Foto: Profimedia On je zbog udarca laktom dobio crveni karton, a Srbija četiri minuta bila sa igračem manje. Kako prenosi specijalizovani portal "Total Waterpolo" suspendovan na naredna dva meča koje će "delfini" odigrati na EP – protiv Izraela, te protiv prvog rivala u nokaut fazi.