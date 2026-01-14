Dušan Lajović prošao u finale kvaliifkacija za Australijan open

Dušan Lajović plasirao se u finale kvalifikacija za Australijan open i za glavni turnir igraće protiv Italijana Fraciska Maestrelija, koga je već pobedio prošle godine u Sasuolu.

Srpski teniser je noćas bio bolji od Marfija Kasonea 2:0 (7:5, 6:3) i to za 83 minuta igre. Iako je Amerikanac prvi napravio brejk u prvom setu, Lajović je uzvratio sa dva i slavio 7:5. U drugom setu je Lajović bio još sigurniji, napravio je brejk u osmom gemu i iskoristio prvu set loptu za 6:3. Srpske teniserke Teodora Kostović i Lola Radivojević nisu uspele da dođu do finala kvaliifikacija. Kostovićeva je poražena od Marine Stakušić iz Kanade 2:0 (6:0, 6:2) za 67