Na korak od cilja: Srpski teniser Dušan Lajović u finalu kvalifikacija za Australijan open

Na korak od cilja: Srpski teniser Dušan Lajović u finalu kvalifikacija za Australijan open

Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u finale kvalifikacija za plasman u glavni žreb Australijan opena, pošto je danas u Melburnu u drugom kolu kvalifikacija pobedio Amerikanca Marfija Kasonea 7:5, 6:3.

Meč je trajao jedan sat i 23 minuta. Lajović je 125. teniser sveta, dok se Kasone nalazi na 224. mestu ATP liste. Srpski teniser će u finalu kvalifikacija igrati protiv Italijana Frančeska Maestrelija, koji se nalazi na 141. mestu ATP liste. Australijan open će biti odigran od 18. januara do 1. februara.
