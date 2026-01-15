Igrači Partizana dobili podršku navijača nakon debakla protiv Olimpijakosa (VIDEO)

Danas pre 1 sat  |  V. R.
Igrači Partizana dobili podršku navijača nakon debakla protiv Olimpijakosa (VIDEO)

Košarkaški klub Partizan rutinski je poražen na domaćem parketu od ekipe Olimpijakosa u meču 22.kola Evrolige rezultatom 104:66 (17:20, 14:32, 13:27, 23:25).

Pristalice crno-belih su sada već navikli na debakle i poraze kluba u elitnom takmičenju, budući da je ovo sedmi uzastopni u Evroligi. Tokom utakmice je bilo zvižduka sa tribina u Pioniru, međutim od sredine treće četvrtine, do kraja meča se čula jasna podrška. Takva je situacija bila i po završetku duela, kada su igrači Partizana prišli navijačima, a oni su ih uz klupsku pesmu „I kad ne budeš prvi ti“ ispratili u svlačionicu. Partizan je na poslednjem mestu tabele
