Žreb za Australijan open 2026: Novak Đoković i Olga Danilović saznali protivnike

Đoković u istom delu žreba sa Janikom Sinerom, Olga Danilović protiv Venus Vilijams na startu, ostali srpski teniseri takođe sa zahtevnim protivnicima.

Novak Đoković će na Australijan openu igrati protiv Pedra Martineza u prvom kolu, a potencijalni susret u polufinalu očekuje ga sa Janikom Sinerom. U drugom delu žreba su Karlos Alkaraz i Saša Zverev, što najavljuje uzbudljive mečeve. Đokovićev put do titule uključuje i susrete sa Terensom Atmanom, Robertom Bautistom Agutom i Brendonom Nakašimom. Mondo Telegraf Telegraf Telegraf Danas

Olga Danilović ima težak žreb jer u prvom kolu igra protiv legendarne Venus Vilijams, koja je dobila specijalnu pozivnicu. Ukoliko prođe, čeka je susret sa trećom favoritkinjom Koko Gof. Ovo je veliki izazov za Olgu koja brani osminu finala. Mondo Telegraf Kurir Euronews Hot sport

Ostali srpski teniseri, poput Miomira Kecmanovića i Hamada Međedovića, takođe imaju zahtevne protivnike u prvom kolu, što najavljuje napete mečeve za srpski tenis u Melburnu. Newsmax Balkans Nova Euronews Radio sto plus