Maroko posle penala savladao Nigeriju i plasirao se u finale

RABAT – Fudbaleri Maroka drugi su finalisti Kupa afričkih nacija, pošto su večeras savladali Nigeriju posle boljeg izvođenja penala 0:0 - 4:2. Rival Marokancima za trofej, na domaćem terenu u Rabatu 18. januara, biće Senegal, koji je ranije danas savladao Egipat. Marokanci će imati priliku da osvoje titulu posle 50 godina, prenosi Tanjug. Meč za treće mesto igra se dan ranije u Kazablanci.
