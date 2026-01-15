Stanković: Ovaj pristup i odnos biće nam vodilja nadalje

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je posle poraza od Salcburga (0:2) da mu je žao što je ekipa izgubila, ali da ponekad mora i da se izgubi da bi se naučilo.

Crvena zvezda je poražena u generalnoj probi u Antaliji od Red Bul Salcburga sa 2:0. "Odnos, pristup, energija, odgovornost, presing, dueli, bilo je tu dosta dobrih stvari, ali i praznog hoda kada su u pitanju druge lopte. Kod nekih igrača je potrebna dodatna hrabrost da slobodno uđu u duel i uzmu tu drugu loptu, kao i više brzine u donošenju odluka. U prvom poluvremenu smo dolazili u lepe zone oko šesnaest metara, ali nijedna kvalitetna lopta nije ušla unutra.