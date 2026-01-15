Stanković: Ovaj pristup i odnos biće nam vodilja nadalje

RTS pre 34 minuta
Stanković: Ovaj pristup i odnos biće nam vodilja nadalje

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je posle poraza od Salcburga (0:2) da mu je žao što je ekipa izgubila, ali da ponekad mora i da se izgubi da bi se naučilo.

Crvena zvezda je poražena u generalnoj probi u Antaliji od Red Bul Salcburga sa 2:0. "Odnos, pristup, energija, odgovornost, presing, dueli, bilo je tu dosta dobrih stvari, ali i praznog hoda kada su u pitanju druge lopte. Kod nekih igrača je potrebna dodatna hrabrost da slobodno uđu u duel i uzmu tu drugu loptu, kao i više brzine u donošenju odluka. U prvom poluvremenu smo dolazili u lepe zone oko šesnaest metara, ali nijedna kvalitetna lopta nije ušla unutra.
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Stanković posle poraza od Salcburga: „Nekima je potrebna dodatna hrabrost…“

Stanković posle poraza od Salcburga: „Nekima je potrebna dodatna hrabrost…“

Nova pre 39 minuta
Stanković: Nekad mora da se izgubi da bi se naučilo

Stanković: Nekad mora da se izgubi da bi se naučilo

Sputnik pre 19 minuta
"Nosimo dosta pozitivnih stvari sa priprema", Stanković: Ponekad mora i da se izgubi kako bi se naučilo

"Nosimo dosta pozitivnih stvari sa priprema", Stanković: Ponekad mora i da se izgubi kako bi se naučilo

Dnevnik pre 29 minuta
Fudbaleri Crvene zvezde poraženi od Salcburga u generalnoj probi za drugi deo sezone

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi od Salcburga u generalnoj probi za drugi deo sezone

RTV pre 1 sat
Zlatibor proslavio Srpsku novu godinu koncertom na Trgu i tradicionalnim dočekom u Jablanici (VIDEO)

Zlatibor proslavio Srpsku novu godinu koncertom na Trgu i tradicionalnim dočekom u Jablanici (VIDEO)

Užice oglasna tabla pre 1 sat
Dejan Stanković nakon poraza: „Ova dva gola su mogla da se izbegnu!“

Dejan Stanković nakon poraza: „Ova dva gola su mogla da se izbegnu!“

Hot sport pre 1 sat
Stanković posle poraza i kritikuje i hvali

Stanković posle poraza i kritikuje i hvali

Sport klub pre 49 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Dejan StankovićFudbalCrvena Zvezda

Sport, najnovije vesti »

Rešen problem grejanja u Atletskoj dvorani

Rešen problem grejanja u Atletskoj dvorani

Danas pre 4 minuta
Kreću odlučujuće bitke za medalju: Poznat raspored i šta je sve potrebno Srbiji da se plasira u polufinale

Kreću odlučujuće bitke za medalju: Poznat raspored i šta je sve potrebno Srbiji da se plasira u polufinale

Danas pre 29 minuta
Stanković: Ovaj pristup i odnos biće nam vodilja nadalje

Stanković: Ovaj pristup i odnos biće nam vodilja nadalje

RTS pre 34 minuta
Sankcije za srpske klubove se nastavljaju: Novčana kazna i veliki deo Arene zatvoren, Zvezda aktivirala uslovnu!

Sankcije za srpske klubove se nastavljaju: Novčana kazna i veliki deo Arene zatvoren, Zvezda aktivirala uslovnu!

Hot sport pre 4 minuta
Evroligaška zvezda sebi uništila karijeru nameštanjem utakmica?! Navodno zaradio stotine hiljada dolara manipulisanjem…

Evroligaška zvezda sebi uništila karijeru nameštanjem utakmica?! Navodno zaradio stotine hiljada dolara manipulisanjem rezultata!

Hot sport pre 34 minuta