Saša Obradović istakao tri stvari kao ključne za pobedu u Milanu

Danas pre 1 sat  |  M. L.
Košarkaši Crvene zvezde su savladali Armani u Milanu sa 104:96, u okviru 22. kola Evrolige.

Naravno presrećan posle ove znajne pobede je bio trener Crvene zvezde Saša Obradović. – Ispred svega bih stavio mentalitet i karakter, kao i to da nikada ne odustajemo. Nismo prestali da igramo iako rezultat nije bio dobar. Pokazali smo sjajan karakter i pobedili. Takvi treba da budemo uvek. Radilo je ranije i trebalo bi da bude isto i u budućnoti – rekao je posle meča Saša Obradović. Trener Crvene zvezde nije prestao da veruje ni na minus 12 uoči poslednje
Veliki preokret Zvezde u Milanu: Crveno-beli savladali Armani

Danas pre 2 sata
