Zakuvalo se u grupi E - Španija ubedljiva protiv Crne Gore

Vaterpolisti Španije ubedljivo su pobedili Crnu Goru sa 14:6 (4:1, 5:2, 5:2, 0:1) u utakmici grupe E Evropskog prvenstva koje se održava u Beogradu.

Španci su upisali ubedljivu i važnu pobedu koja im nakon poraza od Srbije u prvoj fazi vraća nadu da mogu do polufinala Evropskog prvenstva u Beogradu. Crnogorci su od prvog minuta bili u zaostatku protiv raspoložene "furije". Predvođeni Granadosom već posle dve četvrtine imali su Španci velikih 9:3. U nastavku meča, iako je Dejan Savić pokušao izmenama da promeni ritam, nije mogao da pronađe tim koji bi parirao raspoloženom rivalu. Granados je bio najefikasniji