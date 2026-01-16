Zakuvalo se u grupi E - Španija ubedljiva protiv Crne Gore

Zakuvalo se u grupi E - Španija ubedljiva protiv Crne Gore

Vaterpolisti Španije ubedljivo su pobedili Crnu Goru sa 14:6 (4:1, 5:2, 5:2, 0:1) u utakmici grupe E Evropskog prvenstva koje se održava u Beogradu.

Španci su upisali ubedljivu i važnu pobedu koja im nakon poraza od Srbije u prvoj fazi vraća nadu da mogu do polufinala Evropskog prvenstva u Beogradu. Crnogorci su od prvog minuta bili u zaostatku protiv raspoložene "furije". Predvođeni Granadosom već posle dve četvrtine imali su Španci velikih 9:3. U nastavku meča, iako je Dejan Savić pokušao izmenama da promeni ritam, nije mogao da pronađe tim koji bi parirao raspoloženom rivalu. Granados je bio najefikasniji
Srbija protiv Francuske za prve bodove u drugoj fazi EP

Srbija je prvi favorit za za zlato! Proslavljeni Hrvat nahvalio Delfine, pa im zapretio...

Puče bruka u Beogradu: Crnogorci se osramotili u Areni!

"Žao mi je ljudi u Crnoj Gori" Golman "ajkula" utučen posle teškog poraza od Španije

Spala knjiga na tri slova - delfini znaju šta im je činiti: Crvena furija učinila uslugu Srbiji i otpisala Crnu Goru iz borbe za polufinale! Ovo je meč odluke!

Španija razbila Crnu Goru: "Crvena furija" nije dozvolila nikakvo iznenađenje na početku druge faze Evropskog prvenstva

Crna Gora se blamirala protiv Španije, katastrofa u Areni i rezultat koji ne odgovara Srbiji

VaterpoloEvropsko prvenstvoCrna GoraDejan SavićŠpanija

