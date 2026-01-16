Deja-vu

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Nikola Janković
Deja-vu

Košarkaši Crvene zvezde izborili su veoma važnu pobedu na gostovanju u Milanu, koja je neodoljivo podsetila na dve ostvarene prošle sezone, takođe na putu.

Jednu u Monaku, drugu u Bolonji. Kao i tada, crveno-beli su i sinoć protiv Olimpije bili mlaki, pomalo letargični i nedorečeni u prve tri četvrtine, a onda naprasno podigli nivo igre na plej-of intenzitet i za deset minuta postigli više nego u prethodnih 30. Monako je savladan rezultatom 16:24, Virtus 24:37, a Olimpija sa velikih 14:34 u četvrtoj četvrtini. Deja-vu. Bilo je još sličnosti. U sve tri utakmice Beograđani su postizali veliki broj poena, znatno iznad
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Obradović posle Zvezdinog čuda u Milanu: „Pronašli smo se“

Obradović posle Zvezdinog čuda u Milanu: „Pronašli smo se“

Vesti online pre 6 minuta
Istorija u Milanu: Crvena zvezda srušila Armani i oborila rekord!

Istorija u Milanu: Crvena zvezda srušila Armani i oborila rekord!

Hot sport pre 45 minuta
Sramotan potez Zvezdinog najboljeg košarkaša! Da li je moguće da je ovo uradio usred utakmice?! Ovo je mnogima promaklo tokom…

Sramotan potez Zvezdinog najboljeg košarkaša! Da li je moguće da je ovo uradio usred utakmice?! Ovo je mnogima promaklo tokom prenosa

Kurir pre 51 minuta
Najbolji - dobri, "klupirani" - vrlo dobri

Najbolji - dobri, "klupirani" - vrlo dobri

B92 pre 11 minuta
Ledej: "Obradović mi je promenio život "

Ledej: "Obradović mi je promenio život "

B92 pre 1 sat
Zvezda postavila rekord u Milanu, crveno-beli protiv Armanija uradili što nisu nikada pre

Zvezda postavila rekord u Milanu, crveno-beli protiv Armanija uradili što nisu nikada pre

Nova pre 2 sata
Komentator Evrolige prozvao Gudurića - uskoro će i "Oskar"

Komentator Evrolige prozvao Gudurića - uskoro će i "Oskar"

Sportske.net pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaBolonjaOlimpijaNikola KalinićMonako

Sport, najnovije vesti »

Rodžer Federer ponovo zaigrao u Melburnu, Novak Đoković u publici (VIDEO)

Rodžer Federer ponovo zaigrao u Melburnu, Novak Đoković u publici (VIDEO)

Danas pre 1 minut
Pa, šta radi ovaj čovek? Kodi zastao da zaveže pertle usred napada Olimpije, „delije“ pobesnele!

Pa, šta radi ovaj čovek? Kodi zastao da zaveže pertle usred napada Olimpije, „delije“ pobesnele!

Hot sport pre 1 minut
Ubačena banana u teren: Fudbaler Reala Vinisijus opet na meti rasista

Ubačena banana u teren: Fudbaler Reala Vinisijus opet na meti rasista

Danas pre 1 minut
Magija ostavila Hrvate bez teksta u beogradskoj Areni: Pogledajte najlepši gol Evropskog prvenstva

Magija ostavila Hrvate bez teksta u beogradskoj Areni: Pogledajte najlepši gol Evropskog prvenstva

Mondo pre 1 minut
Šok statistika: Kako Nagetsi preživljavaju bez Jokića?

Šok statistika: Kako Nagetsi preživljavaju bez Jokića?

B92 pre 1 minut