Košarkaši Crvene zvezde izborili su veoma važnu pobedu na gostovanju u Milanu, koja je neodoljivo podsetila na dve ostvarene prošle sezone, takođe na putu.

Jednu u Monaku, drugu u Bolonji. Kao i tada, crveno-beli su i sinoć protiv Olimpije bili mlaki, pomalo letargični i nedorečeni u prve tri četvrtine, a onda naprasno podigli nivo igre na plej-of intenzitet i za deset minuta postigli više nego u prethodnih 30. Monako je savladan rezultatom 16:24, Virtus 24:37, a Olimpija sa velikih 14:34 u četvrtoj četvrtini. Deja-vu. Bilo je još sličnosti. U sve tri utakmice Beograđani su postizali veliki broj poena, znatno iznad