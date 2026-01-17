Lakše nego očekivano Srbija izašla na kraj sa Francuzima

Vaterpolisti Srbije su u prvom kolu druge faze Šampionata Evrope u Beogradu savladali Francusku sa 14:10 (4:2, 5:2, 3:2, 2:4).

Bilo je lakše nego očekivano za izabranike Uroša Stevanovića, ali sada predstoje još teški mečevi sa Mađarskom i Crnom Gorom. Čekalo se više od cdva minuta za prvi gol. Strelac je bio Miloš Ćuk i to u trenutku kada je Srbija imala dva igrača više. Ipak već u sledećem napadu su Francuzi poravnali rezultat. Poveli su potom Francuzi preko najveće zvezde Tome Vernua, ali posle prve četvrtine je bilo 4:2 za Srbiju. Nastavila se serija golova izabranika Uroša Stevanovića