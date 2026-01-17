Nova pobeda Partizana u ABA ligi

Košarkaši Partizana su slavili u Republici Srpskoj protiv Igokee sa 103:81 (33:18, 21:28, 30:21, 19:14) u odloženom meču 7. kola ABA lige.

Partizan je odigrao odlično u prvoj deonici, Posle deset minuta je bilo 33:18 za izabranike Đoana Penjaroje. U drugoj je viđena daleko bolja igra domaćih i na poluvreme se otišlo rezultatom 46:54. Ipak, Partizan je u drugom poluvremenu pokazao da je kvalitetniji tim i do kraja meča nije dovođeno u pitanje ko će pobediti na ovom duelu. Partizan na ovom meču bio izuzetno oslabljen jer zbog činjenice da je ovo zaostali meč 7. kola pa nisu mogli da igraju Kameron Pejn