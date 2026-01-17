Epska pobeda Srbije nad Nemačkom na Evropskom prvenstvu: Najbolja utakmica u poslednjih više od 10 godina, „orlovi“ ostali u trci za prolaz

Nova pre 1 sat  |  Autor: Vojislav Nedeljković
Epska pobeda Srbije nad Nemačkom na Evropskom prvenstvu: Najbolja utakmica u poslednjih više od 10 godina, „orlovi“ ostali u…

Rukometna reprezentacija Srbije pobedila je Nemačku rezultatom 30:27 u drugom kolu Evropskog prvenstva u Danskoj.

Ovom pobedom je naš tim ostao u trci za plasman dalje. Da se drugačije završilo, borba za medalje bi već bila gotova. Najefikasniji u redovima Srbije bili su Vukašin Vorkapić i Uroš Kojadinović sa po šest golova, Dragan Pešmalbek je dao pet, a Stefan Dodić četiri gola. U timu Nemačke najbolji su bili Miro Šlurof i Renars Uščins sa po šest golova. Posle desetak minuta igre kada se igralo gol za gol, Nemačka je stigla do dva gola prednosti (5:7), potom je povela i sa
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Fantastični rukometaši Srbije senzacionalno pobedili Nemačku na EP!

Fantastični rukometaši Srbije senzacionalno pobedili Nemačku na EP!

Euronews pre 1 sat
"Bando, molim te, normalne izjave": Kapiten Srbije pred kamerama opomenuo heroja pobede protiv Nemačke

"Bando, molim te, normalne izjave": Kapiten Srbije pred kamerama opomenuo heroja pobede protiv Nemačke

Mondo pre 37 minuta
Juventusov brodolom na Sardiniji VIDEO

Juventusov brodolom na Sardiniji VIDEO

B92 pre 36 minuta
Velika pobeda rukometaša Srbije protiv Nemačke na Evropskom prvenstvu

Velika pobeda rukometaša Srbije protiv Nemačke na Evropskom prvenstvu

Radio 021 pre 1 sat
Senzacija! Na Sardiniji postalo jasno - Juve nije za titulu!

Senzacija! Na Sardiniji postalo jasno - Juve nije za titulu!

Sportske.net pre 1 sat
Najbolja partija Srbije u poslednjoj deceniji, Nemci herojski "okrenuti", sve se rešava u poslednjem kolu

Najbolja partija Srbije u poslednjoj deceniji, Nemci herojski "okrenuti", sve se rešava u poslednjem kolu

Sportske.net pre 1 sat
Auf Wiedersehen: Srbija senzacionalno srušila Nemačku i ostala na Evropskom prvenstvu!

Auf Wiedersehen: Srbija senzacionalno srušila Nemačku i ostala na Evropskom prvenstvu!

Hot sport pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RukometEvropsko prvenstvoAustrijaNemačkaDanskaSrbija NemačkaŠpanija

Sport, najnovije vesti »

Raul Gonzales: Imamo velike šanse da prođemo grupu,čeka nas težak meč protiv Austrije

Raul Gonzales: Imamo velike šanse da prođemo grupu,čeka nas težak meč protiv Austrije

Politika pre 2 minuta
Kad i gde možete da gledate meč Mađarska – Srbija na Evropskom prvenstvu u vaterpolu?

Kad i gde možete da gledate meč Mađarska – Srbija na Evropskom prvenstvu u vaterpolu?

Danas pre 32 minuta
Neverovatan detalj koji je doneo pobedu Srbiji: Lopta ulazila u gol, selektor Nemačke uzeo tajmaut i poništio pogodak

Neverovatan detalj koji je doneo pobedu Srbiji: Lopta ulazila u gol, selektor Nemačke uzeo tajmaut i poništio pogodak

Danas pre 57 minuta
Velika pobeda hrabre Srbije protiv Nemačke na Evropskom prvenstvu u rukometu

Velika pobeda hrabre Srbije protiv Nemačke na Evropskom prvenstvu u rukometu

Danas pre 1 sat
Vaterpolisti Hrvatske bolji od Rumunije, pobede Italije i Grčke

Vaterpolisti Hrvatske bolji od Rumunije, pobede Italije i Grčke

Danas pre 1 sat