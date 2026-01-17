Epska pobeda Srbije nad Nemačkom na Evropskom prvenstvu: Najbolja utakmica u poslednjih više od 10 godina, „orlovi“ ostali u trci za prolaz

Rukometna reprezentacija Srbije pobedila je Nemačku rezultatom 30:27 u drugom kolu Evropskog prvenstva u Danskoj.

Ovom pobedom je naš tim ostao u trci za plasman dalje. Da se drugačije završilo, borba za medalje bi već bila gotova. Najefikasniji u redovima Srbije bili su Vukašin Vorkapić i Uroš Kojadinović sa po šest golova, Dragan Pešmalbek je dao pet, a Stefan Dodić četiri gola. U timu Nemačke najbolji su bili Miro Šlurof i Renars Uščins sa po šest golova. Posle desetak minuta igre kada se igralo gol za gol, Nemačka je stigla do dva gola prednosti (5:7), potom je povela i sa