Strahinja Rašović zadovoljan pobedom nad Mađarskom: "Nije to moj gol, nego gol ekipe"

Vaterpolista Srbije Strahinja Rašović bio je zadovoljan što je njegov tim pobedio Mađarsku i obezbedio polufinale EP.

Srbija je u drugom kolu grupe E pobedila Mađare 15:14 i tako obezbedila kartu za polufinale. "Gubili smo, pa smo se vratili na 4:4 i od tog trenutka smo mi diktirali tempo. Bila je mušk,a čvrsta utakmica od krvi. Puštala se čvrsta igra, bila je prva divovska borba sa puno duela i prekršaja. Pravi vaterpolo klasik sa Mađarima, kao i onaj koji je bio sa Španijom. Definitivno najzahtevnija utakmica, ako mene pitate. Mađari su malo specifični sa njihovim ulascima,