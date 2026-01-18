Srbiju tek čeka borba: Evo kako Orlovi mogu do naredne faze takmičenja!

A u narednoj fazi – pakao! Rukometaši Srbije napravili su veliki korak na prvenstvu.

Nakon tesnog poraza od Španije (29:27), usledila je izuzetno važna pobeda protiv olimpijskog vicešampiona i jednog od glavnih favorita, selekcije Nemačke – 30:27. U završnici meča Srbija je uspela da stekne tri gola prednosti, čime je dodatno ojačala svoju poziciju i sada drži sudbinu u svojim rukama. U poslednjem kolu prve faze snage će odmeriti Srbija i Austrija, dok se u drugom meču sastaju Nemačka i Španija. Pobedа Srbije sigurno donosi plasman u TOP 12 fazu