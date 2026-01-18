Jago poslao misterioznu poruku! Da li je Brazilac nagovestio odlazak iz Zvezde: Nikad nije dovoljno...

Brazilski košarkaš Jago dos Santos objavio je misterioznu poruku kojom kao da je nagovestio da bi drugi put u karijeri mogao da napusti Crvenu zvezdu.

Dos Santos je na kraju prošle sezone otišao iz kluba, ali se početkom nove sezone vratio u klub koji je bio desetkovan povredama na njegovoj poziciji. Međutim, Brazilac se nije izborio za ozbiljniju minutažu, iako se možda to ne može reći za poslednje utakmice, pa i onu u Zadru u subotu uveče. Jago je na društvenoj mreži X objavio misterioznu poruku, koja bi mogla da nagovesti rastanak. "Bez obzira na trud i na način na koji radiš, nikad nije dovoljno. Iscrpljujuće