Raul Gonzales: Imamo velike šanse da prođemo grupu,čeka nas težak meč protiv Austrije

Srbija savladala Nemačku 30:27 i zadržala nadu u plasman u narednu fazu

Selektor rukometne reprezentacije Srbije Raul Gonzales izjavio je večeras posle pobede protiv Nemačke "orlovi" imaju velike šanse da prođu u narednu fazu Evropskog prvenstva, ali ih čeka težak meč protiv Austrije u poslednjem kolu. Rukometaši Srbije su pobedili u Herningu Nemačku rezultatom 30:27 u drugom kolu grupe A Evropskog prvenstva. „Veoma smo srećni, ali ništa nije gotovo. Znali smo šta možemo da promenimo posle prve utakmice. Ovo možda nije bila najveća