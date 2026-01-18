Raul Gonzales: Imamo velike šanse da prođemo grupu,čeka nas težak meč protiv Austrije

Politika pre 3 sata
Raul Gonzales: Imamo velike šanse da prođemo grupu,čeka nas težak meč protiv Austrije

Srbija savladala Nemačku 30:27 i zadržala nadu u plasman u narednu fazu

Selektor rukometne reprezentacije Srbije Raul Gonzales izjavio je večeras posle pobede protiv Nemačke "orlovi" imaju velike šanse da prođu u narednu fazu Evropskog prvenstva, ali ih čeka težak meč protiv Austrije u poslednjem kolu. Rukometaši Srbije su pobedili u Herningu Nemačku rezultatom 30:27 u drugom kolu grupe A Evropskog prvenstva. „Veoma smo srećni, ali ništa nije gotovo. Znali smo šta možemo da promenimo posle prve utakmice. Ovo možda nije bila najveća
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Španija sigurna protiv Austrije, Srbiji neophodan trijumf protiv Nemačke

Španija sigurna protiv Austrije, Srbiji neophodan trijumf protiv Nemačke

Danas pre 2 sata
Ogromno iznenađenje i velika pobeda rukometaša Srbije na Evropskom prvenstvu

Ogromno iznenađenje i velika pobeda rukometaša Srbije na Evropskom prvenstvu

Danas pre 2 sata
Neverovatan detalj koji je doneo pobedu Srbiji: Lopta ulazila u gol, selektor Nemačke uzeo tajmaut i poništio pogodak

Neverovatan detalj koji je doneo pobedu Srbiji: Lopta ulazila u gol, selektor Nemačke uzeo tajmaut i poništio pogodak

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RukometEvropsko prvenstvoAustrijaNemačka

Sport, najnovije vesti »

UŽIVO Kecmanović se probudio i izjednačio

UŽIVO Kecmanović se probudio i izjednačio

B92 pre 16 minuta
Jago poslao misterioznu poruku! Da li je Brazilac nagovestio odlazak iz Zvezde: Nikad nije dovoljno...

Jago poslao misterioznu poruku! Da li je Brazilac nagovestio odlazak iz Zvezde: Nikad nije dovoljno...

Kurir pre 1 sat
Kontroverza i sopstvene greške potopile Bilse u Denveru

Kontroverza i sopstvene greške potopile Bilse u Denveru

Sport klub pre 25 minuta
Španija sigurna protiv Austrije, Srbiji neophodan trijumf protiv Nemačke

Španija sigurna protiv Austrije, Srbiji neophodan trijumf protiv Nemačke

Danas pre 2 sata
Ogromno iznenađenje i velika pobeda rukometaša Srbije na Evropskom prvenstvu

Ogromno iznenađenje i velika pobeda rukometaša Srbije na Evropskom prvenstvu

Danas pre 2 sata