Opšti haos u Rabatu – Senegal je šampion Afrike posle produžetaka, Dijaz tragičar

Fudbaleri Senegala osvojili su Kup afričkih nacija pobedom nad domaćinom turnira Marokom rezulatom 1:0 nakon produžetaka. U samom finišu regularnog dela je selektor Senegala povukao svoje igrače sa terena, ali ih je Sadio Mane vratio i pogurao ka trijumfu.

Senegal je drugi put u istoriji uspeo da osvoji kontinentalno prvenstvo, a u tome su uspeli u susretu koji je obilovao uzbuđenjima kako na samom terenu, tako i oko njega. Prvo poluvreme nije bilo prepuno prilika, a Senegal je bio nešto bolji tim. Napravili su nekoliko solidnih šansi, ali im je nedostajalo koncentracije u završnici. Zapretio je prvo Pape Gej u šestom minutu, ali je njegov udarac glavom zaustavio Bono. Osim toga, Ilman Endiaj je u 38. minutu izašao
