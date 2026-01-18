Kontroverza i sopstvene greške potopile Bilse u Denveru

Denver Bronkosi plasirali su se u finale Američke fudbalske konferencije, pošto su u divizionoj rundi NFL plej-ofa kao domaćini savladali Bafalo Bilse.

Rezultat posle regularnog dela meča bio je 30:30, da bi u produžetku Bronkosi fild-golom kikera Vila Laca sa 23 jarda udaljenosti došli do pobede. Meč je u uvodnoj fazi bio izjednačen – Bilsi su trčanjem preko raningbeka Džejmsa Kuka mučili inače dominantu odbranu Bronkosa kao nijedan tim ranije ove sezone, ali su se našli u velikom zaostatku zbog izgubljenih lopti. Gosti su krajem prve deonice došli do preokreta kada je Alen maratonski drajv krunisao kratkim