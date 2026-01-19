Kad i gde možete gledati meč Bajern – Partizan?

Danas pre 24 minuta  |  V. R.
Košarkaši Partizana gostuju ekipi Bajern Minhena u meču 23. kola Evrolige.

Partizan više od mesec dana ne zna za pobedu u najjačem klupskom košarkaškom takmičenju u Evropi i imaju seriju od sedam uzastopnih poraza. Duel je zakazan za utorak, 20. januara od 20.30 uz direktan prenos na kanalu Arena Premijum 1. Crno-beli zauzimaju poslednje mesto na tabeli Evrolige uz skor od šest pobeda i šesnaest poraza, dok je Bajern na 16. mestu i ima osam pobeda i četrnaest poraza. Bonus video: Penjaroja o Parkeru pred Bajern – Partizan
