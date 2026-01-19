Silna Srbija u polufinalu Evropskog prvenstva: Olimpijski prvak srušio Mađarsku u vaterpolo klasiku

Vaterpolisti Srbije pobedili su Mađarsku rezultatom 15:14 (4:4, 4:3, 5:1, 2:6) u derbiju grupe E na Evropskom prvenstvu u Beogradu i tim trijumfom su i matematički obezbedili plasman u polufinale.

A ništa nije na to slutilo u uvodnim minutima meča pošto su Mađari veoma brzo poveli rezulaltom 3:0. Ipak onda je usledila serija Srbije od 3:1, pa su u finišu prve četvrtine imali minimalan zaostatak – 4:3. Ipak u samom finišu prve deonice igre Nikola Jakšić je bio brži od sirene, te je udarcem iz daljine poravnao rezultat 4:4. Potom se igralo gol za gol – 5:5 (Vasilije Martinović i Adam Nađ), a Mađarska je nakon kontre povela sa 6:5. Ipak Srbija preko Lazića i